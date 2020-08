View this post on Instagram

Самые трогательные встречи с артистами обычно происходят в гримерках.😊 Это большое доверие-пригласить в святую святых артиста, где царит необыкновенная атмосфера..🙏 Волнения, творческого беспорядка, молитв, зачастую беспорядочно расположенной косметики, костюмов.. Вчера после концерта Artik&Asti в нашем отеле в Кемере мы так душевно встретились в гримерке с Анной и Артемом и с их семьями!🙏😊 Так приятно, что ребята пригласили!🙏 Вообще здорово встречать соотечественников за границей, а артистов-ещё более!😊 Прекрасные позитивные добрые Анечка и Артём.😊 Я с большим уважением отношусь к их творчеству.🙏👍 Мы подружились.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate