Известная балерина Анастасия Волочкова отличилась очередными кадрами во время отпуска в Турции

Так, каждый день Волочкова рассказывает с начала своего отпуска с тайным любовником, как веселится на море, наслаждается отдыхом и чем питается два раза в день. При этом не так давно Волочкова похвалилась беседами с молодыми гимнастками и даже преподала маленькой девочке урок на индивидуальном занятии, в очередной раз отличившись.

В этот раз она засветилась вместе с известными руссками артистами и даже заявила, что они успели подружиться. Примечательно, что выглядела Анастасия не совсем удачно - обвисшая грудь в кружевном бежевом платье с глубоким декольте выглядела весьма неудачно. Чтобы скрыть недостатки, Волочковой пришлось убрать возможность комментирования поста.

«Самые трогательные встречи с артистами обычно происходят в гримерках.😊 Это большое доверие-пригласить в святую святых артиста, где царит необыкновенная атмосфера..🙏 Волнения, творческого беспорядка, молитв, зачастую беспорядочно расположенной косметики, костюмов.

Вчера после концерта Artik&Asti в нашем отеле в Кемере мы так душевно встретились в гримерке с Анной и Артемом и с их семьями!🙏😊 Так приятно, что ребята пригласили!🙏 Вообще здорово встречать соотечественников за границей, а артистов-ещё более!😊 Прекрасные позитивные добрые Анечка и Артём.😊 Я с большим уважением отношусь к их творчеству.🙏👍 Мы подружились.😊», - написала Анастасия.

Несколько дней назад Волочкова рассказала, что она вместе со своим тайным любовником отправилась в отпуск в Турцию, причем отдыхать она планирует в самом крутом отеле страны. В Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

Каждый раз по утрам Анастасия демонстрирует, как купается в море, веселится с любовником, личность которого так и не раскрыла, а еще хвастается подарками от него.

«На пляже в море я провожу максимальное количество времени. Много плаваю. И уходим последними, когда стемнеет..🐣 Ем я два раза в день. Днём шпинат на пару с небольшим количеством тертого сыра и оливкового масла. Без соли. Иногда ещё два вареных всмятку яйца. 🐣 А вечером тоже шпинат и салатные листья.🥬 Здесь в Турции они такие вкусные! И так красиво мне их тут подают! Со стразами.😊😉 (во второй карусельке) Ибрагим, главный человек здесь по ресторанному сервису и его коллеги не перестают удивлять.🙏» - рассказала Волочкова о своем рационе.

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