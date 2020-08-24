Вера Брежнева поздравила украинцев с Днем Независимости, покрасовавшись стройными ножками в роскошном наряде

Несмотря на то, что певица уже давно живет и работает в России, она не забыла об украинском празднике и опубликовала пост с поздравлениями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Брежнева поделилась видео, на котором она эффектно позирует на красной дорожке. На ней оригинальное красное платье с разлетающейся юбкой и накидкой. Легкая ткань красиво развевается на свежем воздухе, когда певица кружится в своем наряде.

«Сегодня в праздничном эфире будет музыкально и весело!! И премьера #Неадекват в красном платье. До встречи в 20.30 С Днём Независимости, Украина», - подписала кадры звезда.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост. При этом в комментариях появились россияне, недовольные поздравлениями певицы.

«Вчера у россиян был праздник, что-то Вас не слышно было. Но почему-то почти все концерты в России. Желаю Вам, говорить и петь на мове», «просто госпожа хочу быть у Ваших ног и целовать их в дорогих туфлях», «Лучшее что привлекает мужской глаз это яркие платья», «Благодарю вас, Вера, за то, что не забываете Украину!», «С Праздником Вера!!! Вы потрясающая и великолепная!», «Богиня красоты и стиля», - пишут люди.

Напомним, эффектная Брежнева взбудоражила пикантным видео с Дорофеевой: "Это будет полный разрыв!".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева внезапно запела на украинском и вляпалась в скандал, видео.

Также Politeka писала, что эффектная Вера Брежнева ошарашила новым образом, копия Нади Мейхер: "Ловите нашу...".