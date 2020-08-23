Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова рассказала о жизни после съемок

Специально для поклонников молодая гимнастка решила раскрыть самые интересные темы. Девушка ответила на все любопытные вопросы, а также поделилась серией фото и видео, отснятых ею ранее.

Так, отвечая на вопросы о Максе Михайлюке, с которым она рассталась сразу после шоу, девушка отметила, что она носит подаренное им кольцо, но уже намного реже, а также абсолютно не интересуется его жизнью и новыми отношениями с Дарьей Хлистун.

Также Ульянова подчеркнула, что не жалеет о прошлом - это было лучшим, что случалось с ней за всю жизнь. По словам Даши, сейчас у нее новые отношения, а все самые лучшие фото в Инстаграм делает тайный возлюбленный, которого даже нет в социальной сети.

Ранее мы писали, что девушка обрела популярность еще на проекте, а после победы в нем стала поддерживать популярность благодаря социальной сети Инстаграм. Теперь девушка активно ведет свой блог и часто обновляет профиль, пополяя тот жаркими фото из съемок.

Посколько в последнее время Даша не снималась, она решила поделиться стильным кадром со съемок, которые проходили сразу после финала шоу. В фотосессии тогда девушка блестнула не только дорогостоящим дизайнерским кольцом, но еще и фигурой, которую с радостью продемонстрировала ,раздевшись перед объективом.

Позируя в черном бикини и тонком гольфе с укороченным низом, девушка покорила фанатов:

«Новых фото нет , поднимаю #архив ❤️», - написала Даша.

Вот как ответили фанаты:

«Был бы я мужем,я б такое не допустил», «ну от мужа нет и парня тож, думает это красиво», «а что там некрасивого? Она же не голая на фото», «смешные😀 самодостаточная, эффектная барышни она, нет необходимости одобрения своего мужчины», «Самая интересная участница за все сезоны Холостяка 😍❤️».

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