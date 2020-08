Знаменитая артиска Ани Лорак показала подтянутую фигуру в модном костюме с принтом из цепей

В этот раз Каролина поделилась фото, на котором позировала в стильном костюме с необычным золотистым принтом, обвивающим всю ее фигуру. Певица примерила тесные лосины с высокой талией и топ в тон им с таким же узором на груди.

Вчера певица выпустила новый клип на песню "Твоей любимой", в котором снялась ее девятилетняя дочь. Именно в этом наряде Каролина присутствовала на съемках и блистала фигурой.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют... " - рассказала Лорак несколько дней назад.

Образ певицы сразу же взбудоражил фанатов, ведь в данном костюме Лорак выглядела заметно стройнее и моложе, чем обычно:

«Лучшая! Любимая! Талантлива во всем, Артистка! 🦋💜 Любим Вас!💜✨», «Мы так по вам скучаем, может быть прямой эфир?❤», «Как красиво смотрится на вас это сочетание расцветки и кружева 😍 не на всех итальянках так эффектно 👍», «Какая же вы роскошная!😍😍😍», «Красавица😘 люблю Вас и восхищаюсь!❤️ Прекрасного дня Вам и отличного отдыха!❤️», «Фигура🔥😍», «Вот так секси, влюбился ❤️ Бомбяо🔥🔥🔥🔥», «какая клеопатра! 😍», - написали фанаты.

Отметим, мы также писали, что вот уже несколько недель как Каролина отдыхает вместе со своей дочерью за границей в роскошном курортном отеле. Причем отдыхает звезда не одна, а вместе с другом семьи и крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым.

В этот раз певица без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Загорелые и довольные, они позировали в модных платьях и немало взбудоражили сеть. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина блистала в двух платьях с вышивкой свободного кроя:

«🌹 We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Каролина.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото