Знаменита артиска Ані Лорак показала підтягнуту фігуру в модному костюмі з принтом з ланцюгів

Цього разу Кароліна поділилася фото, на якому позувала в стильному костюмі з незвичайним золотистим принтом, що обвиває всю її фігуру. Співачка приміряла тісні лосини з високою талією і топ в тон їм з таким же візерунком на грудях.

Вчора співачка випустила новий кліп на пісню "Твоей любимой", в якому знялася її дев'ятирічна дочка. Саме в цьому вбранні Кароліна була присутня на зйомках і блищала фігурою.

"Софія мріє стати актрисою і з великим ентузіазмом підтримала ідею зіграти роль в моєму новому відео. Це її перший справжній акторський дебют... "- розповіла Лорак кілька днів тому.

Образ співачки відразу ж розбурхав фанатів, адже в даному костюмі Лорак виглядала помітно стрункішою і молодшою, ніж зазвичай:

"Найкраща! Кохана! Талановита у всьому, Артистка! 🦋 💜 Любимо Вас!💜 ✨ » , «Ми так по вам сумуємо, може бути прямий ефір?❤ ", "Як красиво виглядає на вас це поєднання забарвлення і мережива 😍 не на всіх італійках так ефектно 👍" « " яка ж ви розкішна!😍 😍 😍 ", "Красуня 😘 люблю вас і захоплююся!❤️ Прекрасного дня Вам і відмінного відпочинку!❤ ️ ", "Фігура🔥 😍", «ось так сексі, закохався ❤ ️ бомбяо🔥 🔥 🔥 🔥", " яка Клеопатра! 😍 » ,- написали фанати.

Відзначимо, ми також писали, що ось уже кілька тижнів як Кароліна відпочиває разом зі своєю дочкою за кордоном в розкішному курортному готелі. Причому відпочиває зірка не одна, а разом з другом сім'ї і хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим.

Цього разу співачка без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила виглядом поруч з дорослою дочкою. Засмаглі і задоволені, вони позували в модних сукнях і чимало розбурхали мережу. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна блищала в двох сукнях з вишивкою вільного крою:

«🌹 We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Кароліна.

