Это переходит все границы

Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала жгучие кадры с отдыха на море

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В этот раз модель устроила соблазнительную фотосессию посреди моря. Она загорает в откровенном купальнике темного цвета (чтобы увидеть соответствующий кадр доскрольте до конца страницы).

Она надела слитный купальник из черной ткани, который подчеркнул каждый изгиб ее пышной фигуры. Стильной изюминкой лука стала шнуровка из ниточек спереди, которая практически полностью оголила грудь "британской Кардашьян".

Кайли предстала в эффектной позе, повернувшись к камере лицом, отбросив мокрые волосы назад. Главным украшением галереи стали ее пышные бедра, осиная талия, а также аппетитная грудь и соблазнительный прогиб спины.

Пользователи сети не стали долго думать и начали активно оставлять хвалебные комментарии под снимком красотки.

"О Боже! Что за богиня? 😍😍😍", "Так горячо", "Супер милая"; "Идеальная крошка"; "Ты выглядишь потрясающе"; "Самая горячая вещь, которую я когда-либо видел ❤️🔥🙌"; "Ух ты, детка, ты слишком чувственная и провокационная. Люблю тебя 👏🍆👅".

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