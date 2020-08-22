Нацбанк анонсировал нововведения, которые затронут некоторые категории украинцев

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ решил изменить тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, у которых нет статуса уполномоченного.

В пресс-службе объяснили, что было отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, и установлен единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности.

Регулятор также повысил тариф за выдачу банкнот в национальной валюте банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот.

Что касается тарифа за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению, то он был установлен на уровне 0,25% от суммы сданной наличности.

Без изменений, как отмечают в НБУ, остались тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий и других соцвыплат через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Госказначейство.

"Изношенные и поврежденные денежные знаки Нацбанк и в дальнейшем будет принимать и обменивать бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены", - говорится в сообщении.

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