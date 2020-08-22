Нацбанк анонсировал нововведения, которые затронут некоторые категории украинцев
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба регулятора.
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В частности, НБУ решил изменить тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, у которых нет статуса уполномоченного.
В пресс-службе объяснили, что было отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, и установлен единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности.
Регулятор также повысил тариф за выдачу банкнот в национальной валюте банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот.
Что касается тарифа за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению, то он был установлен на уровне 0,25% от суммы сданной наличности.
Без изменений, как отмечают в НБУ, остались тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий и других соцвыплат через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Госказначейство.
"Изношенные и поврежденные денежные знаки Нацбанк и в дальнейшем будет принимать и обменивать бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены", - говорится в сообщении.
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