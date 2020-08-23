Бывшая участница популярной группы "ВИА Гры" Миша Романова соблазнила совершенными формами в глубоком декольте

Популярная красотка в разных нарядах выглядит превосходно, передает Politeka.net. В этот раз артистка появилась в черном платье с глубоким декольте.

Пикантный вырез отлично показал шикарную грудь звезды. Казалось, бюст сейчас выпрыгнет из декольте и покажется во всей красе.

Звезда сделала себе прическу с эффектом из мокрых волос, дополнила образ красивым макияжем и маникюром.

В таком виде звезда стояла у стеклянной двери, а в этот момент ее снимал фотограф.

За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Вы очень красивая❤️😍", "😘😘мы вас сильно любим💣💣", "КРАСОТКА НА ВСЕ 100% 🔥❤️", "Что за красотка на фото😊😘", "Бессовестная...а ну быстро убирай,я комплексую 😻😹💋", "Холод в душе . Пар на стекле . Лето жара . Не понять это мне .🤔", "Ой мама,кто это вся из сусального золота золота👍👍🔥💎💎💎💖", "Ничего себе, жара 🔥😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова позировала в пиджаке и без штанов, такое впечатление, что певица надела его на голое тело. Благодаря глубокому декольте открывается прекрасный вид на пышный бюст красотки. Звезда сделала образ еще горячее, забравшись в бассейн - в такой ситуации без штанов даже лучше.

Ранее сообщалось, что Миша Романова во время исполнения песни выполняет довольно рискованный трюк: она наклоняется спиной на тумбу, стоящую на сцене и поднимает одну ногу резко вверх. При этом она не выпускает из рук микрофон.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

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