Бывшая участница популярной группы "ВИА Гры" Миша Романова доказала, что может соблазнительно выглядеть в любом наряде

Она опубликовала в сториз в социальной сети "Инстаграм" кадры со съемок, во время которых она сменила сразу несколько образов, передает Politeka.net. Фотосессия прошла в домике у бассейна.

На одном из первых фрагментов Миша Романова позирует в пиджаке и без штанов, такое впечатление, что певица надела его на голое тело. Благодаря глубокому декольте открывается прекрасный вид на пышный бюст красотки. Звезда сделала образ еще горячее, забравшись в бассейн - в такой ситуации без штанов даже лучше.

Для другого, более строгого вида, Миша надела под пиджак костюм со штанами, верхняя часть которой держалась благодаря кольцу на шее. Такая конструкция приковывает внимание к зоне декольте. Певица также примерила розовое платье, которое из-за лацканов очень похоже на длинный пиджак без рукавов. Она подчеркнула свою талию поясом в тон.

На другом фрагменте Миша Романова предстала в длинном вечернем платье, тесно обтянувшим ее стройную фигуру. Особенностью модели стали длинные рукава и широкое декольте.

Еще один яркий образ знаменитость собрала из широких серых штанов до самого пола, лоснящегося белого топа и пиджака, который не стала надевать, а просто перебросила на спину через плечо.

Напомним, жгучая Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы: «Меладзе ждал моего возвращения».

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