Знаменитая украинская певица Анна Седокова рассказала о своем ярком отдыхе и засветила пышную фигуру

Долгое время Анна была в Майами вместе с будущим супругом и детьми. После этого звезда решила рассказать, как успела повеселиться на Rodeo Drive и посветила на фоне магазинов фигурой в леопардовой юбке с коротенькой маечкой. Некоторые отметили, что Анна "слишком раздобрела".

«На Rodeo Drive не так много людей. Исключение составляет только Louis Vuttion, очередь в который до сих пор составляет человек 20. Впускают по несколько человек. Chanel заколочен досками. В целом все тихо и спокойно, только везде установлены полицейские роботы с камерами», - начала свой рассказ Анна.

Она отметила, что в Beverly Hills открыли новый Alfred Coffee. Но купить один из самых вкусных кофе просто так проходя нельзя. У них даже меню нет, не предлагают. Либо заходи в приложение и покупай на сайте и жди пока сформируют твой заказ, либо используй приложение доставки и забирай сам. У нее этот процесс занял минут 30, стоя под палящим солнцем. Так что нужно очень это кофе желать, либо умно заказывай заранее.

«Америка очень дисциплинирует и конечно моя спонтанная душа протестует, но учится этому слову «заранее». Бронировать столы или билеты к примеру.

В ресторанах можно только по 4 человека за столом. Что очень не удобно, когда у тебя большая семья. Иногда мы просили и просто брали Гектора на коленки, без стула. Но можно забронировать несколько столов и если повезёт, то они будут рядом. А если нет, то можно махать ребёнку через столик или каждые 15 минут меняться ))

В масках все и везде. Только когда пришёл на своё место, сел и тогда снимаешь. Купить ничего без маски невозможно. А как у вас в городе? Можно столик на 10 заказать?», - рассказала Анна о своем путешествии в Америку.

Ранее Анна показала, как проводит время в спальне без Яниса, а затем восхитилась видом своего мужчины во время солнечного отдыха на пляже. Сейчас пара находится в Майами, так как молодой баскетболист готовится к новому сезону и усилено тренируется.

Анна же свободное время проводит время с детьми, которых забрала с собой и занимается работой удаленно. Здесь мужчина также сдела предложение звезде несколько недель назад. теперь они наслаждаются друг другом и после занятий Яниса отправляются отдыхать на пляж или в клуб.

Перед тем, как отправиться на пляж, знаменитость показала, как выглядит ее загорелое тело в черном белье. А затем сама восхитилась Янисом, загорающим на шезлонге в черных спортивных шортах.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

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