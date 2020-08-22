Популярный рэпер Элджей, муж ведущей Насти Ивлеевой, примерил образ из кино и стал непохож сам на себя

Как сообщает Politeka.net, исполнитель опубликовал необычное фото на странице в социальной сети "Инстаграм". На нем Элджей предстал в образе Джулса, персонажа из фильма "Криминальное чтиво". Его можно узнать по прическе "афро", пиджаке и угрожающей позе с пистолетом в руке. Правда, одежда Элджея заметно отличается от оригинала как по цвету, так и по фасону.

Настя Ивлеева не удержалась и поставила мужу лайк. Пользователи социальной сети тоже оценили преображение рэпера и описали свои впечатления в комментариях к фото.

"Ролевые игры?"; "Джулс Уиннфилд"; "Я надеюсь это парик?"; "Хочу клип с таким образом 😂"; "Элджей где твои линзы?"; "Уффф пушка 🔥"; "О, мафиози, криминальное чтиво 💥"; "Молодой Пушкин 🔫🖤"; "Вот это красавчик😁😁😁 Пора краситься в тёмный 😁😁😁💥"; "Веселишься без Насти?)"; "Ну наконец-то прическу поменял"; "немного не понятно, как на это реагировать..."; "Ахахах когда Насти нет дома хахахах😂😍😂😂😂"; "На Киркорова похож🔥👌".

Напомним, что Ивлеева из «Орла и решки» со скорченным лицом показала реалии жизни с Элджеем: «Горе в семье».

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