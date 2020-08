Знаменита артиска Ані Лорак показала перші кадри зі свого нового кліпу " твоєї коханої"

Не так давно стало відомо, що співачка випустила новий кліп на пісню "Твоей любимой", в якому знялася її дев'ятирічна дочка.

"Софія мріє стати актрисою і з великим ентузіазмом підтримала ідею зіграти роль в моєму новому відео. Це її перший справжній акторський дебют... З перших же хвилин на майданчику Софія налаштувалася на серйозну роботу, подружилася зі своїм екранним коханим і прекрасно увійшла в образ своєї героїні" - розповіла Лорак кілька днів тому. А сьогодні співачка представила в Instagram нові уривки зі своєї відеороботи.

У підписі Кароліна зазначила, що ця робота вийшла особливою і емоційною, тому що головні ролі в ній зіграли не професійні актори, а звичайні люди. Відео побудовано на мозаїці емоцій, легкості і просторі.

Ось як відреагували фанати на нову роботу:

"Кліп зі змістом ❤ ️" « " та сама фішка, коли в кліпі справжні люди передають реальні емоції🤍 Софію з дебютом🐥 🥰це Круть!💥Кароліна, вітаю!👍 🏼 » , «Сонечка в кліпі 😍 принцеса! Кліп чудовий🦋", " дуже душевні і щирі історії!", "Заворожує при перегляді 🙈«, » Краса і ніжність❤️🌸«,» чуттєво, ніжно і так душевно🙏❤️«,» Сонечку так приємно бачити в кліпі😍«, »донька молодець😍 😍 😍 👍".

Відзначимо, ми також писали, що ось уже кілька тижнів як Кароліна відпочиває разом зі своєю дочкою за кордоном в розкішному курортному готелі. Причому відпочиває зірка не одна, а разом з другом сім'ї і хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим.

Цього разу співачка без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила виглядом поруч з дорослою дочкою. Засмаглі і задоволені, вони позували в модних сукнях і чимало розбурхали мережу. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна блищала в двох сукнях з вишивкою вільного крою:

«🌹 We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Кароліна.

