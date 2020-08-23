Фигуры звезд всегда становятся объектами обсуждений
Знаменитости поправляются и худеют, как обычные люди, с одним отличием, что за их изменениями следят миллионы, передает Politeka.net. Давайте сравним фигуры звезд до и после похудения.
Соблазнительная красотка Настя Каменских однажды сильно поправилась, что не могли не заметить ее поклонники. В одном из интервью певица призналась, что всему виной стали звездные афтерпати. Однако сейчас артистка старается больше времени проводить дома, она активно занимается спортом и следит за питанием. Результаты не заставили себя ждать.
Украинская певица Маша Ефросинина сейчас выглядит просто безупречно, ее фигуре позавидуют многие женщины - стройная и высокая. Однако так было не всегда, было время когда Маша весила за 80 кг, что не могло отразиться на ее внешности.
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Наталья Могилевская, можно сказать, гордилась своими пышными формами. Звезда даже записала высмеивающую песню "Худеть". Однако все же красотка решила сбросить вес для участия в шоу "Танці з зірками". Артистка произвела фурор своей внешностью и заработала победу.
Заводная телеведущая "Орел и решка" Леся Никитюк обладает высоким ростом, а также идеальной фигурой. Только было время, когда у красотки явно был заметен лишний вес.
Однажды звезда посмотрела первый выпуск «Кто против блондинок?» и резко высказалась о своей внешности, ведь заметила лишние килограммы.
После того, как рэпер Потап поженился с Настей Каменских, люди стали отмечать изменения во внешности певца. Артист сбросил лишние килограммы и стал выглядеть моложе.
Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".
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