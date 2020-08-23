Фигуры звезд всегда становятся объектами обсуждений

Знаменитости поправляются и худеют, как обычные люди, с одним отличием, что за их изменениями следят миллионы, передает Politeka.net. Давайте сравним фигуры звезд до и после похудения.

Соблазнительная красотка Настя Каменских однажды сильно поправилась, что не могли не заметить ее поклонники. В одном из интервью певица призналась, что всему виной стали звездные афтерпати. Однако сейчас артистка старается больше времени проводить дома, она активно занимается спортом и следит за питанием. Результаты не заставили себя ждать.

Украинская певица Маша Ефросинина сейчас выглядит просто безупречно, ее фигуре позавидуют многие женщины - стройная и высокая. Однако так было не всегда, было время когда Маша весила за 80 кг, что не могло отразиться на ее внешности.

Наталья Могилевская, можно сказать, гордилась своими пышными формами. Звезда даже записала высмеивающую песню "Худеть". Однако все же красотка решила сбросить вес для участия в шоу "Танці з зірками". Артистка произвела фурор своей внешностью и заработала победу.

Заводная телеведущая "Орел и решка" Леся Никитюк обладает высоким ростом, а также идеальной фигурой. Только было время, когда у красотки явно был заметен лишний вес.

Однажды звезда посмотрела первый выпуск «Кто против блондинок?» и резко высказалась о своей внешности, ведь заметила лишние килограммы.

После того, как рэпер Потап поженился с Настей Каменских, люди стали отмечать изменения во внешности певца. Артист сбросил лишние килограммы и стал выглядеть моложе.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"