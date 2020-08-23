Знаменитости такие же простые люди, как и все остальные, поэтому им свойственно попадать в разные скандалы

Однако бывает, что не все скандалы в их жизни проходят бесследно, о некоторых вспоминают до сих пор. Давайте познакомится со звездами, которым так и не удалось отмыться от "позора". 

Российская актриса Кристина Асмус, которая сыграла скромницу Варю Черноус в сериале "Интерны" навела шум своей ролью в фильме "Текст". 

Звезда появилась в интимной сцене совершенно обнаженной, а секс с коллегой был снят настолько натурально, что некоторые поклонники до сих пор говорят о подлинности чувств артистов. 

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Асмус устроили травлю в сети и обвинили в измене мужу, Гарику Харламову. После новости о разводе пары, в интернете тут же припомнили Кристине скандальную сцену. 

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова нередко удивляет всех своими выходками, но один случай запомнился особо. Звезда во время отдыха возле мангала, позволила себе сравнить огонь с вечным. 

Пользователи сети тут же засыпали артистку гневными комментариями, ведь, по их мнению, звезда неуважительно отозвалась о тех, кто воевал. 

Скандальная телеведущая Ксения Собчак также стала героиней гневных комментариев в сети. Звезду обвинили в измене мужу, Максиму Виторгану.  Ситуация усугубилась тем, что последний разбил тогда еще любовнику знаменитости,  Константину Богомолову, нос. 

Позже Ксения вышла замуж за любовника. При этом их свадьба была эпатажной, ведь пара разъезжала на обычном катафалке.

Такое "богохульное" поведение никак не помешало венчанию. Ну, а вишенкой на торте оказался свадебный танец Собчак, который больше походил на стриптиз, нежели на танец невесты.

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Была обычная свадьба: катафалк, эротический танец невесты..⁣ ⁣ 🌟 Ксения Собчак  и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019. Их свадьба была признана одним из самых эпатажных торжеств в российском шоу-бизнесе. Датой выбрали пятницу 13. Звезды приехали к дворцу бракосочетаний на катафалке. Правда в церковь поехали уже в карете. ⁣ ⁣ 🌟 Мне интересно было какие показатели включались на свадьбу.⁣ ⁣ 🌟 У Ксении Собчак на свадьбу включается Хирон 60  дсц, Хирон 150 Уран, Марс 150 Венера. Если говорить по –человечески: Ксения вышла замуж по любви, молодожены сексуально притягиваются. К сожалению, союз будет недолгим и быстро  закончится разводом. В соляре : венера оппозиция уран. Венера безусловно опять же подтверждает, что брак по любви.  Уран же говорит об эпатажной, необычной свадьбе (катафалк, эротический танец невесты) и …о скором разводе. Это антипример, как не нужно выбирать дату брака.⁣ ⁣ 🌟 Если вам предстоит важнейший день в вашей жизни- день вашей свадьбы, обращайтесь за консультацией. Я выберу день так , чтобы  включались только благоприятные планеты. ⁣ ⁣ ☀ Хорошего дня Вам , пусть ваша жизнь меняется только к лучшему, Ваша астролог, Прохорова Ольга.⁣ ⁣⁣ #натальныйгороскоп #astrologolgaprokhorova #прогнозастролога #астрологгороскоп  #астрологзнаки #свадьбаподготовка #совместимость #собчак #консультацияастролога #гороскопдень #собчаксвадьба #астрологвопрос #астрологмосква #прохороваольгаастролог #картаастролога #точныйгороскоп #астрологическийпрогноз #натальнаякарта #консультацияастрологаекатеринбург #индивидуальныйгороскоп #астрологияконсультация #ректификация #собчакибогомолов #астрологическаяконсультация #астрологонлайн #свадьба  #астрологпитер #астрологекатеринбург #астрологотзыв #астрологекатеринбурготзыв⁣

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Голливудскую красотку Анджелину Джоли до сих пор называют разлучницей. Неудивительно ведь скандал о том, что Брэд Питт изменил своей красавице-жене Дженнифер Энистон, очень расстроил публику. 

После этого Питт поженился с "любовницей", но счастье с Джоли продлилось совсем недолго. 

Светская львица Ким Кардашьян оскандалилась интим-видео с парнем Реем Джеем. Сначала звезда отрицала подлинность видео, но потом подала в суд на компанию, распространившую ролик.

Знаменитость говорила потом, что запись ей очень неприятна. Скандальный "шлейф" за ней тянется до сих пор. 

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».