Неприятный" шлейф" за ними тянется до сих пор

Знаменитости такие же простые люди, как и все остальные, поэтому им свойственно попадать в разные скандалы

Однако бывает, что не все скандалы в их жизни проходят бесследно, о некоторых вспоминают до сих пор. Давайте познакомится со звездами, которым так и не удалось отмыться от "позора".

Российская актриса Кристина Асмус, которая сыграла скромницу Варю Черноус в сериале "Интерны" навела шум своей ролью в фильме "Текст".

Звезда появилась в интимной сцене совершенно обнаженной, а секс с коллегой был снят настолько натурально, что некоторые поклонники до сих пор говорят о подлинности чувств артистов.

Асмус устроили травлю в сети и обвинили в измене мужу, Гарику Харламову. После новости о разводе пары, в интернете тут же припомнили Кристине скандальную сцену.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова нередко удивляет всех своими выходками, но один случай запомнился особо. Звезда во время отдыха возле мангала, позволила себе сравнить огонь с вечным.

Пользователи сети тут же засыпали артистку гневными комментариями, ведь, по их мнению, звезда неуважительно отозвалась о тех, кто воевал.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак также стала героиней гневных комментариев в сети. Звезду обвинили в измене мужу, Максиму Виторгану. Ситуация усугубилась тем, что последний разбил тогда еще любовнику знаменитости, Константину Богомолову, нос.

Позже Ксения вышла замуж за любовника. При этом их свадьба была эпатажной, ведь пара разъезжала на обычном катафалке.

Такое "богохульное" поведение никак не помешало венчанию. Ну, а вишенкой на торте оказался свадебный танец Собчак, который больше походил на стриптиз, нежели на танец невесты.

Голливудскую красотку Анджелину Джоли до сих пор называют разлучницей. Неудивительно ведь скандал о том, что Брэд Питт изменил своей красавице-жене Дженнифер Энистон, очень расстроил публику.

После этого Питт поженился с "любовницей", но счастье с Джоли продлилось совсем недолго.

Светская львица Ким Кардашьян оскандалилась интим-видео с парнем Реем Джеем. Сначала звезда отрицала подлинность видео, но потом подала в суд на компанию, распространившую ролик.

Знаменитость говорила потом, что запись ей очень неприятна. Скандальный "шлейф" за ней тянется до сих пор.

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».