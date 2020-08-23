Известная американская фитнес-модель Николь Амато заворожила шикарной фигурой в кружеве

Артистка опубликовала горячее видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Впрочем, можно сказать, красотка этим не удивила, ведь в ее аккаунте есть много смелых фото и видео, привлекающих внимание фанатов.

Модель позировала в машине, находясь на первом сиденье. Звезда предстала в одном нижем белье. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

Амато надела черный кружевной лифчик, который подчеркнул ее шикарную грудь. Лифчик натянулся на большой груди, последняя едва не выпрыгивала из белья и выглядела очень соблазнительно.

Модель также позировала в черных трусиках с пикантной сеточкой. Она обтянула бедра, немного приподнявшись.

Николь изгибалась, демонстрируя свой упругий животик.

За 18 часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали модели, мол она опасная и горячая.

Напомним, Николь Амато позировала на пирсе. Большие формы едва ли скрывались под треугольниками ткани бикини, при этом они не прикрывали большую часть большой груди.

Модель снимала себя сверху, благодаря чему сумела запечатлеть стройную талию и упругий живот.

Плавки при этом держались на двух тонких бретельках, натянувшихся на теле.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в черном обтягивающем верхе, который натянулся на прелестях. Аппетитный бюст сидел в топике идеально, позволив полюбоваться своей красивой формой.

Топик также оголил стройную талию. Плоский животик немного скрыли темные леггинсы. Последние подчеркнули бедра знаменитости.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".