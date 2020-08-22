Курс доллара в Украине изменится на следующей неделе

Свой прогноз озвучил финансовый аналитик Вадим Иосуб в комментарии "Обозревателю".

По словам эксперта, американская валюта пойдет вверх по сравнению с прошлой неделей и остановиться на отметке в 27,6 грн/$.

"Столь незначительное и разнонаправленное изменение курса доллара за неделю свидетельствует о том, что доллар по отношению к гривне нащупал временное равновесие вблизи текущих значений, и еще какое-то время может незначительно колебаться вокруг нынешних уровней", – прогнозирует аналитик.

Стоит отметить, что на прошлой неделе американский доллар можно было купить за 27,3 гривны.

Ранее мы сообщали, что премьер-минист Денис Шмигаль выразил уверенность в том, что до конца 2020 года курс доллара в Украине будет колебаться в районе 27-28 гривен.

По его словам, стоимость валюты не и не выйдет за пределы 29 гривен, несмотря на то, что в бюджете 2020 прогноз по курсу изменили на 29,5 грн/долл.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, с 1 сентября банки должны будут заранее информировать клиентов о кредитных лимитах или изменения в них, а также указывать лимит отдельно от собственных средств клиента.

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