Украинцам рассказали, как можно вернуть средства за оплаченные коммунальные услуги

Об этом пишет Politeka.net.

Речь идет о возврате средств при условии, что потребитель ошибочно оплатил коммунальные услуги, переведя деньги на чужой лицевой счет.

В таком случае деньги можно будет перевести обратно на банковскую карту или на личный счет клиента.

Сделать это можно в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат средств.

Для возврата ошибочно уплаченных средств или занесения их в счет оплаты за электроэнергию по другим лицевым счетом, украинцам необходимо обратиться лично с письменным заявлением в любой офис электропоставщика.

«Чтобы исключить возможность ложной оплаты, советуем пользоваться личным кабинетом. Его функционал позволяет просматривать и контролировать расчеты за потребленную электроэнергию», – информирует пресс-служба поставщика услуг.

Для возврата средств украинцам также необходимо собрать небольшой пакет документов, которые подтвердят, что клиент действительно ошибочно перевел средства на другой счет.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки. Сообщается, что уже с 1 января 2021 года вступят в силу новые тарифы на голубое топливо для бытовых потребителей.

Повышение на себе почувствуют семьи, которые до сих пор не установили газовые счетчики, поскольку им увеличат в три раза норматив на потребление топлива.

Если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). Если считать по действующему тарифу, то сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн.

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