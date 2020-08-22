Певица Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном поразили откровенной выходкой

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.

Так, на опубликованных кадрах с застолья, пара решила спеть песню, но все пошло не по плану. Певица встала на колени и начала раздевать и ласкать своего возлюбленного.

Судя по реакции Тарзана, такой манёвр Королевой явно ему пришелся по душе.

А вот среди зрителей данного номера оказался юморист Владимир Винокур, который сначала растерялся от увиденного, но позже пришел в восторг.

Стоит отметить, что Наташа Королева в последнее время удивляет своими публикациями в соцсетях. Не так давно у себя в сторис в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых она отправилась на экскурсию.

Видео начинается с того, что певица подходит к автобусу, который называется «Бухлобус». Артистка открывает краник, приделанный к транспорту и пьет из него прямо из рук.

Позже Королева наведалась к птицам, и решила дать им мини-концерт, спев свою песню.

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».