Стало известно, что будет с курсом доллара после Дня Независимости и длительного уикэнда

Об этом пишет Страна.

Уже по завершению длительных выходных эксперты ожидают подорожания доллара. Открытие межбанка 25 августа прогнозируют в диапазоне 27,40-27,50 грн/$.

Не исключается движение к 27,60 грн/$, а некоторые аналитики даже допускают выход на 27,70 грн/$ к концу следующей недели.

Главные причины для скачка курса доллара — выплаты Госказначейством возмещений по НДС. Помимо этого, Минфин планирует купонную выплату по ОВГЗ на 1,2 млрд гривен.

Праздничная неделя же в Украине на межбанке завершилась 8-копеечным подорожанием доллара. Вчера, 21 августа, рынок закрылся в рамках 27,42-27,44 грн/$. При этом средние наличные расценки в кассах банков не изменились со вчерашнего дня:

на продаже - до 27,55-27,70 грн/$;

на покупке - до 27,20-27,35 грн/$.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине до конца текущего года.

Как прогнозирует глава правительства Денис Шмыгаль, курс к концу года будет на уровне 27-28 гривен/$. Премьер-министр также успокоил украинцев и заявил, что валюта не перешагнет отметку в 29 гривен.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривен вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – заявлял ранее премьер-министр.

Напомним, гривна атаковала доллар, НБУ обновил курс валют

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