Украинская певица Тина Кароль в стильном костюме впечатлила видом с букетом в руках

Очень часто Тина показывает домашние видео, сделанные в ее собственном саду в окружении цветов. Знаменитость уже давно рассказала, что любит свой сад и поэтому нередко показывает там яркие растения, розовые розы и другие цветы. Не так давно она даже устроила домашнюю фотосессию на фоне цветущих растений. А сегодня звезда представила стильный кадр с пионами в руках.

Прикрыв грудь пионами, Тина засветила лишь часть образа - стильный пиджак кремового оттенка. Также на лице звезды можно заметить макияж, который лишь придал нежному образу игривости. Отвернувшись от объектива, Тина восхитила чувственным видом, а также простой укладкой без украшений.

«Спасибо за новые фотки. Любим❤️», «Нежность 😍🕊️», «Нереально гарна😍😍😍😍😍❤️❤️», «вааау 😻😻😻😻❤️», «как всегда великолепна!», «Краш ❤️🔥», «Наша нежность🌸❤», «Невероятно красиво ❤️», «Лучшая ❤️💋💋», «Красотка😍😍😍», «Эстетика 💔», «Квіточка улюблена🌺🌺🌺🌸❤️❤️❤️», «Красотка😍💓😘», «Безупречная 😻😻😻», - пишут пользователи.

Несколько дней назад на фан-странице Тины появились первые кадры со съемок уникальной фотосессии звезды для специальной фотокниги, которая была отснята известным французским фотографом по имени Serban Dаrgent.

Стоит отметить, работа над фотокнигой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - было сказано на странице ФанТины несколькими днями ранее.

На представленных же сегодня кадрах, Тина показала, как примерила множество стильных образов, сменила стиль и даже покорила видом во время съемок на природе, позируя на траве.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."