Раскрыты подробности нового повышения минимальной зарплаты в Украине

Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал в интервью журналистам, передает Укринформ.

По его словам, национальная экономика не ощутит на себе серьезное инфляционное давление после нового повышения минималки.

“Минимальную зарплату в 6 тыс. грн люди получат в конце января – начале февраля следующего года. Мы таким образом частично простимулируем сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса в этот период. Дальнейшее повышение запланировано на июль – это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления”, – подчеркнул Шмыгаль в общении с журналистами.

Глава правительства также добавил, что накануне повышения минимальной зарплаты украинцам сперва нужно "разогреть экономику" и повысить потребительский спрос.

“Но нужно понимать, для чего это (повышение - ред.) делается. В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и “охлаждается” экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос”, – подытожил он в интервью журналистам.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца 2020 года.

Он спрогнозировал курс к концу года на уровне 27-28 гривен/$ и заверил, что валюта не перешагнет отметку в 29 гривен.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривен вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – заявлял ранее премьер-министр.

Напомним, украинцев огорошили заявлением о зарплатах почти в тысячу долларов: "каждый пятый..."

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