Знаменитая артиска Ани Лорак впечатлила кадрами из отдыха в нескольких модных образах

Вот уже несколько недель как Каролина отдыхает вместе со своей дочерью за границей в роскошном курортном отеле. Причем отдыхает звезда не одна, а вместе с другом семьи и крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым.

В этот раз певица без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Загорелые и довольные, они позировали в модных платьях и немало взбудоражили сеть. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина блистала в двух платьях с вышивкой свободного кроя:

«🌹 We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Каролина.

Вот как отреагировали пользователи:

«Каролина, мы скучаем по прямым эфирам с вами», «Вспомнила об узорах?!! Раньше надо было думать!!!», «Сонечка уже такая взрослая,вся в маму👍🌸», «Каролина, какие вы красотки с доченькой!!!! 😍😍😍», «ловите меня, я падаю от её красоты», «Только почему у мамы платье гораздо короче, чем у дочки?», «От профессиональных фото , сильно отличаетесь 🌞», «Красавицы😍 София принцесса❤️», «Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥», «Сонечка уже такая взрослая, вся в маму 🥰».

До этого Каролина показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

При этом после на следующих кадрах Каролина всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой - звезды вместе поздравили коллегу и помиловались формами на камеру. Ранее звезд уже не раз называли "горячими" за их идеальный внешний вид.

