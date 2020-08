Знаменита артиска Ані Лорак вразила кадрами з відпочинку в декількох модних образах

Ось уже кілька тижнів як Кароліна відпочиває разом зі своєю дочкою за кордоном в розкішному курортному готелі. Причому відпочиває зірка не одна, а разом з другом сім'ї і хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим.

Цього разу співачка без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила виглядом поруч з дорослою дочкою. Засмаглі і задоволені, вони позували в модних сукнях і чимало розбурхали мережу. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна блищала в двох сукнях з вишивкою вільного крою:

«🌹 We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Кароліна.

Ось як відреагували користувачі:

"Кароліна, ми сумуємо за прямими ефірами з вами", " згадала про візерунки?!! Раніше треба було думати!!!«, "Сонечка вже така доросла,вся в маму👍 🌸",» Кароліна, які ви красуні з донечкою!!!! 😍 😍 😍 ", «ловіть мене, я падаю від її краси», «тільки чому у мами плаття набагато коротше, ніж у дочки?", "Від професійних фото, сильно відрізняєтеся 🌞",» красуні😍 Софія принцеса❤️«, » лялечка шикарна красуня❤️😍 🔥«, »сонечка вже така доросла, вся в маму🥰".

До цього Кароліна показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорна приталена майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "лук". Співачка зав'язала короткосострижені локони в низький хвіст і залишила пару коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косою чубчиком.

При цьому після на наступних кадрах Кароліна всіляко покрасувалася в компанії Лери Кудрявцевої-зірки разом привітали колегу і помилувалися формами на камеру. Раніше зірок вже не раз називали "гарячими" за їх ідеальний зовнішній вигляд.

