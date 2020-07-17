Жена украинского телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поразила красотой во время посещения публичного мероприятия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку🤭 @komarovmir, ты не знаешь, кто он?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке девушка позирует рядом со своим мужем, который буквально сияет от счастья. Они пришли на концерт, который проходил в Ботаническом саду Киева.

Поклонники пары не смогли пройти мимо такой красоты, забросав кумиров «тоннами» комплиментов.

«Классная фотография», «красивая пара», «какие же вы красивые», «Голливуд прямо», «Дима как будто с тростью!! Просится цилиндр 🎩!! Красивые!», «Какие же вы хорошенькие», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров показал, как провел Ивана Купала с женой, моделью Александрой Кучеренко.

"Не забыли, что сегодня Ивана Купала? Вместе с женой поздравляем всех с праздником, желаем бесконечной любви и счастья. И пусть каждый венок непременно дойдет до адресата. А если уже доплыл - доставляет только счастье", - сообщил он в подписи к снимкам.

Напомним, юная жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась, как проводит время без мужа: "Шикарные ноги".

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