Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, чего ждать от курса доллара до конца года
Ситуацию глава правительства прокомментировал в интервью "Укринформу".
По словам Шмыгаля, до конца 2020 года курс доллара в Украине будет колебаться в районе 27-28 гривен и не выйдет за пределы 29 гривен, несмотря на то, что в бюджете 2020 прогноз по курсу изменили на 29,5 грн/долл.
"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривен вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – заявил премьер.
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Заложенный в бюджете курс Шмыгаль объяснил тем, что госбюджет пересматривался в апреле-мае, когда мировой экономический и финансовый кризис сильно ударит по Украине. По словам премьера, тогда власти "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.
Отметим, официальный курс доллара на пятницу, 21 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,48 грн/$, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, ранее эксперты также заявлени, что гривна не перейдет отметку в 29 в этом году, а возможно не достигнет и этого значения. Вместе с тем украинцев предупреждают, что подорожания продуктов осенью вряди ли удасться издежать, поэтому стоит готовиться к скачку цен.
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