Детские и юношеские фото популярных звезд произвели фурор среди поклонников
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм появились забавные коллажи, на которых архивные фотографии звезд объединили со свежими снимками. Многих из них просто не узнать.
«Наши любимые знаменитости до популярности и сейчас! Кто самый крутой?», - подписали фото авторы аккаунта.
За несколько дней пост собрал почти тысячу лайков. В комментариях началось бурное обсуждение фотографий.
«Галкин круче всех», «Мне кажется Киркорова знали ещё до нашей эры», «Филлип симпатичный», «Галкин лучше, а Киркоров всегда был звездой», «Собчак была симпотичнее, пока не перекроила себя», «Собчак и Светлаков не изменились», «Круто придумали», «У Галкина черты лица не естественно изменились», «Максим Галкин с возрастом красивее», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что подобное фото появилось на странице украинской девушки Бонда, актрисы Ольги Куриленко. Красотка поделилась снимком, на котором ей около 4-5 лет. Как известно, Куриленко родилась и выросла в Бердянске, поэтому кадры были сделаны в Украине. На коллаже красовалась маленькая Ольга и юная актриса.
«Я с маленькой мной», - подписала фото звезда.
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