Людмила Балан, мама співака Дана Балана, викликала в мережі фурор опублікованим відео

Як передає Politeka.net, 62-річна артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадрами, на яких співає і танцює на вечірці, схожій на весілля, в оточенні відразу декількох чоловіків (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, усміхнена блондинка в рожевій сукні з пишною спідницею кружляла в шаленому танці, явно насолоджуючись моментом.

"Свято потрібно завжди носити з собою", - підписала кадри зірка.

Користувачі, які чекають не дочекаються "весілля" Дана Балана з його колегою по "Голосу країни" Тіною Кароль, тут же підхопили хвилю, смакуючи, як би було добре, якби Людмила так само витанцьовувала й у них на весіллі.

"А можна нам таке відео вже з весілля Дана і Тіни? 😹❤️❤️"

"Мама Люда, ну коли вже на весіллі Даніка з Тіночкою заспіваємо? 😿 Я навіть плаття підібрала і туфлі нові купила 😂👌 все на мазі 👌💜"



"Мммм хочу вже весілля Дана і Ті 😻 😻 💔 "

"Які позитивні емоції😍 😍 😍 😍 приємно чути і дивитися 😍 😍 😍 "

"Ну як лялечка❤️💐"

"Та яке весілля, Тіна давно з іншим ️- у неї своє життя, у дана своя" - "навіщо ви пишете маячню❓ коли у Дана з Тіною з'являться діти, ви будете писати, що це піар⁉️ Живіть своїм життям і не лізьте в чужі"

"Wtf is going on...тобто Дан і Тіна разом, вони про це не говорять, а батьки за них все вирішують розповісти?...що взагалі відбувається, як не зійти з розуму?!"

Раніше ми повідомляли, в коментарях під недавнім постом Людмили Балан фоловери з жаром обговорювали можливий роман її сина і Кароль.

Так, одна з користувачок запевнила інших, що" знає, про що говорить", заявивши, що Дан і Тіна насправді вже живуть разом і дуже щасливі.

"Я знаю, що вони разом і щасливі. А ви живете в невіданні і пишіть що попало!",- відстоювала свою думку користувачка.

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.