Людмила Балан - мати відомого молдавського виконавця Дана Балана сколихнула мережу проникливим посланням

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram сторінку Молдавської телеведучої.

Людмила Балан поділилася фотографією свого морського відпочинку. Кадр вона супроводила абстрактним висловом.

"Не тримай те, що йде, і не відштовхуй те, що приходить. І тоді щастя саме знайде тебе", - написала Молдавська знаменитість.

Відзначимо, багато хто побачив в цих словах Послання до української співачки Тіні Кароль. Як відомо їй з Даном Баланом приписують роман.

"Мене не покидає відчуття, що кілька ваших останніх послань адресовані одній людині... Дівчина...Дуже хочеться, щоб вона вас почула... Ви така мудра жінка...", "Дуже правильні Слова", " якось сумно звучить. Я думаю тут посил якийсь. Сподіваюся у Дана і Тіни все добре" « "Слова для Тіни точно", - висловилися в коментарях.

Нагадаємо, в ефірі десятого сезону вокального шоу "Голос країни" мама молдавського співака Дана Балана – Людмила Балан зробила сюрприз.

"Тіночка, ти чарівна, красива і мудра", – звернулася вона до Тіні Кароль. Мати Балана прочитала молитву з проханнями, щоб біди обходили її дитину стороною. "У нас з Даном смаки однакові. Мені дуже подобається коаліція, яку вони з Тіною створили в цьому сезоні. Дан завжди слухає своє серце. (...) про всяк випадок я приготувала весільну пісню", - заявила вона, і заспівала.

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

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