Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, Кристина находится на съемках в Геленджике, где она пробудет целый месяц. Артистка уже рассказывала, что она работает по 20 часов, а спит всего по 3 часа в день. Уже не первый раз Асмус делится селфи со съемок, показывая, какие образы для нее придумывают гримеры.

В этот раз актриса предстала перед фанатами с накрученными волосами и черными глазами. На весьма нежном лице Асмус такой макияж выглядел очень необычно. В своем видеообращении Кристина решила немного рассказать о личном.

«Пока меня не зовут в кадр, скажу вам вот что: я вошла в состав жюри фестиваля «Короче». Это кинофестиваль короткометражного кино, который в этом году впервые пройдет в онлайн-формате», - поделилась Асмус новостями с поклонниками.

Ранее мы писали, что Кристина ошеломила поклонников фотографией с ярким разноцветным макияжем. Актрисе накрасили глаза ярко-зелеными тенями, а губы розовым. По словам Асмус, макияж смотрится очень странно, но для съемок вполне сойдет.

Отметим, что на днях Кристина опубликовала у себя в Инстаграм скрин из приложения, которое предсказывает будущее. Актрисе оно предсказало троих детей и мужа-философа. Асмус предположила, что сможет найти будущего мужа в комментариях.

Напомним, что Асмус ошеломила пошлым макияжем на курорте, Семенович не выдержала: "Стриптизерша".

А еще Politeka писала, что Кристина Асмус похвасталась обновкой, как у Бузовой, поразив горячим видом: "Розовая леди".

Также Politeka сообщала, что неунывающая после развода Кристина Асмус рассказала о планах сразу с тремя мужчинами: "Дожили".