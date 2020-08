Відомий співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників новим образом

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото виконавець опублікував у себе в Instagram.

Кіркоров, який днями випустив новий кліп з хлопцем Ольги Бузової, блогером Давою, не перестає молодитися. 53-річний співак намагається йти в ногу з часом, тому підбирає собі молодіжний одяг і освоює нові стилі в музиці.

На цей раз Кіркоров постав перед фанатами в шортах, білих кросівках і синій спортивній кофті. На голові у нього красувалися коси, які він зробив для кліпу. Артист тримав в руках синій рюкзак і широко посміхався. Судячи з підпису до посту, він кудись їхав.

"І знову в дорогу... On my way...",- підписав знімок артист.

За годину пост співака зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Неймовірно красивий","щасливої дороги, Філіп", "Філіп Бедросович, фантастично виглядаєте! Браво артист!!! Просто чудово!", "Нарешті нормальний пацанський образ», «як ніби 20 років», «ти шикарний колір настрою синій», «Моргенштерн - 2.0», "у дитинство впав, але гаразд іноді корисно", - пишуть користувачі мережі.

Не стримала емоцій співачка Ольга Бузова, яка підписала фото одним словом «Король». Правда, артистці тут же відповіли, натякнувши на те, що пора переживати за хлопця.

"Дивись забере у тебе Даву. Даві годинник треба ж відпрацьовувати", - пишуть люди.

