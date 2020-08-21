Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила свой необъятный бюст во всей красе

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появилось фото и видео со съемок. Красотка опубликовала красивое фото в красном миниатюрном купальнике и красной сеточке, которой она закрыла плечи. Девушка сжала свою бюст шестого размера руками, чтобы он казался особенно большим.

Также Омович поделилась забавным видео, на котором показала, как она надевала сеточку. Оказалось, что наряд оказался слишком тесным. Красотка едва смогла натянуть его на свою голову. Стоит отметить, что в процессе того, как модель игриво натягивала на себя сетку, ее бюст вывалился из купальника. Хоть красотка и пыталась закрыть его сердечком, интимная часть тела засветилась на видео во всей красе.

«В инстаграм/В реале. Вам что больше по душе? Хотя я и так знаю ответ. Придумайте смешную подпись к видео и автора самого лучшего коммента я выставлю в сторис. P.S. Девочки с большой головой меня поймут», - подписала Омович пост.

За час пост Омович собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Люблю твоих близняшек», «Здравствуй, реальная жизнь», «О Боже, такая милая на второй», «О, девочка, ты такая красивая и милая, ты мне так нравишься, я не знаю, как это объяснить», «Очень привлекательная», «Когда увеличение груди тебя не остановило», «Все ради красоты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Омович в узком топе измазала себя мороженым: "Грязная девчонка".

А еще Politeka писала, что Алена Омович распахнула кофту, поразив шестым размером: "Аппетитные".

Также Politeka сообщала, что Омович едва вместила шестой размер в крохотный купальник: «Боже, куколка».