Знаменитая актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", удивила домашним образом

Как передает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось новое фото звезды, на котором она позирует в саду. Из одежды на Татьяне Кравченко видно только короткое фиолетовое платье, которое больше напоминает футболкуи, а из-под него видны голые ножки знаменитости. Летний образ дополнили большие солнцезащитные очки и волосы, собранные в хвост.

Стоит отметить, что на снимке освещенная солнцем актриса стоит у забора и прижимается к вьющимся цветам, которые по цвету очень подходят к футболке. На ее лице застыла лучезарная улыбка, судя по всему, она хорошо проводит время среди растений.

"Все происходит волнообразно: нет одной зимы, одного лета, сплошной грусти или радости. В этом жизнь ❤️🙏🏼", - подписала фото Татьяна.

Пользователи социальной сети восхитились летним образом артистки и оставили много приятных комментариев:

"Когда мне плохо смотрю сваты, и оживаю!!! 👍👍👍😀😀😀❤️❤️❤️"; "Все мы Валюхи в жизни!!!!"; "Спасибо за взляд на жизнь! В моей семье сейчас не лучшая неделя. Приболел муж, усталость и апатия...но Вы мне случайно помогли своей улыбкой, значит надо подождать и будет хорошо. Спасибо. Так важно верить!"; "Валюша!!! Вы под цвет клематисов!!! Так по летнему!!!!"; "Какая вы настоящая !"; "Здраствуйте, Танечка, очень сильно Вас Люблю, а Валюху - так это просто шедевр. Привет Вам из Украины. Ми очень скучаем по Вам"; "Валюхааа супер 💥💥🔥💋"; "Какая гармония!👍🌹😊".

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