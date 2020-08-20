41-летняя певица Ани Лорак похвасталась успехами девятилетней дочери Софии на актерском поприще

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм поделились фото девочки с ее экранным возлюбленным - речь о новом клипе на песню "Твоей Любимой", в котором она снялась.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини", - процитировали Лорак на ее фан-странице, добавив в конце "горсть" комплиментов: "Сонечка такая миленькая и хорошенькая. Маленькое солнышко. 😍❤"

На кадрах девочка сидит на широком подоконнике и мило беседует с партнером. Стоит отметить, она прекрасно вжилась в роль.

Пользователи кинулись обсуждать пост:

"София очень убедительна и фотогенична в кадре 💥🌟💥"

"Славная девочка! 🤗"

"Красавица!"

Ранее мы сообщали, Лорак довела публику до слез, выставив кадры с дочкой. Реакция пользователей на новый клип и участие в нем Софии бесценна:

"Клип очень чувственный. Какая София красивая, слов нет!!!!!❤️"; "Клип невероятный😍я влюбилась, оооочень красиво, душевно и романтично"; "в конце заплакала, слишком мило 🥰🥺"; "Клип шикарный😻😻 А Сонечка принцесса😻 Такая красивая😻 как и вы❤"; "Я плачу, какой красивый клип".

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