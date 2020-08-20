Российская модель Анастасия Квитко, которая прославилась как копия американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хотите всегда оставаться активным?» – коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Квитко позирует в одном боди ярко оранжевого цвета рядом с велосипедом. Уточним, что кроме боди на красотке ничего нет, кроме кроссовок и элегантных очков, а также практически незаметного браслета на руке.А внушительное декольте едва сдерживало массивные объемы девушки.

При этом поклонников Квитко решила избавить от возможности что-либо говорить о своей фигуре. Снимок знаменитость выбросила у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что популярная российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом в черном белье на резинках

На странице в социальной сети Инстаграм Анастасии появились жаркие кадры с фотосессии в стильном белье. Как известно, уже не первый год Квитко является рекламным представителем сразу нескольких брендов белья, купальников и пижам.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов