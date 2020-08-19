Известная супермодель Белла Хадид разгорячила фанатов фото в купальнике

Обворожительная красотка часто публикует в своем Инстаграм провокационные фото, сообщает Politeka.net. Модель порадовала поклонников серией снимков, на которых демонстрирует аппетитные изгибы.

Так, на первом фото модель предстала в мини-бикини бело-голубого цвета. Ткань обтянула шикарную грудь звезды. Благодаря тонким бретелькам не было прикрыто ничего лишнего.

Треугольные лоскутки ткани обтянули и подчеркнули небольшую грудь Беллы, а маленькие трусики на завязочках придавали образу еще большей смелости.

Тонкая талия, идеальный пресс, стройные ножки - Хадид выглядит превосходно.

К тому же звезду сфотографировали во время того, как она выходила из моря. Красотка была мокрой, в частности, и волосы, которые она убрала назад.

Модель смотрела в сторону и была очень серьезной.

На другом фото красотка лежала на газоне, приподняв кофточку, а также предстала со своими друзьями.

В посте модель рассказала, что некоторые фото были сделаны во время ее поездки с компанией в Доминиканскую Республику в прошлом году. Кроме того, звезда попросила посмотреть и другие фото ее совместного отдыха с друзьями.

За 20 минут пост собрал более 160 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети признавались Белле в любви и восхищались ее формами.

"Это просто огонь", - написал один из подписчиков.

Напомним, Белла Хадид позировала в черном мини-платье, эффектно изогнувшись ради пикантного кадра. Также модель поделилась снимком, на котором позирует в наряде с «бездонным» декольте.

«Чувствую себя счастливой, и знаю это, чтобы не говорили там эти провидцы...", - написала она.

Напомним, Белла Хадид приспустила джинсы ради пикантного кадра в томной позе

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