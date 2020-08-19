Пенсионный фонд Украины раскрыл детали о пенсиях в августе 

Пресс-служба ведомства сообщила, что финансирование пенсий августа продолжается, пишет Politeka.net. Так, по состоянию на 18 августа, выплаты профинансированы на 71,8%. 

Отмечается, что на данный момент на пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. При этом с начала месяца общая сумма финансирования составила 28,3 миллиарда гривен - что и составляет 71,8% от потребности месяца.

Выплата пенсий ожидается в определенное для каждого пенсионера время, в установленном порядке. 

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Напомним, жители оккупированных территорий уже четыре месяца не могут снять пенсии, которые начисляются на карты "Ощадбанка".

Как оказалось, боевики «ДНР» не пропускают людей через КПВВ, а для выезда нужно получить специальное разрешение у «органов» оккупационной администрации и предъявить регистрацию на подконтрольной Украине части страны. 

Дело дошло до того, что населению не хватает средств на продукты. 

Ранее сообщалось, что в Украине изменилась средняя зарплата для расчета пенсий. Так, в июне этого года показатель увеличился на 1651,06 грн и составил 11 197,38 грн. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины. 

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Отметим, чтобы вычислить коэффициент заработка, специалисты сравнивают данные о зарплате будущего пенсионера и средний размер заработной платы за каждый месяц.

Напомним также, стало известно, что уйти на пенсию по особым условиям могут украинки-матери. Сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».