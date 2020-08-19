В Украине 20 августа немного похолодает, станет больше осадков

Об изменении погоды рассказал синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что немного освежат воздух короткие грозовые дожди на севере, вдоль полосы Харьковщина -Днепр с районами - Николаевщина.

Также дожди возможны в западных областях.

Температура ожидается +26 +32 градуса, на юге до +32 +34 градусов. На Западе ожидается +24 +28 градусов.

В Киеве завтра +30 +32 градуса, однако есть вероятность кратковременных дождей, возможно с грозой.

Ослабление жары в столице предполагается уже 21-22-го августа, однако в воскресенье, в День флага и в День Независимости Украины снова потеплеет до +27 +30 градусов.

Отметим, синоптики прогнозируют, что погода осенью 2020 года в Украине в целом будет прохладной. Есть вероятность ранних и частых похолоданий вплоть до заморозков. При этом, отмечается, что дождей много не будет. Наоборот, ожидается недобор осадков 30-50% (особенно это проявится в ноябре).

При этом отмечается, что сентябрь еще порадует теплом.

А вот октябрь, как прогноируеют синоптики, может быть аномально холодным по сравнению с предыдущими годами.

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