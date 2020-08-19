Погода в Украине 19 августа испортится на части регионов, их накроют сильнейшие дожди

Так, на западе синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют невероятный дождь, который накроет всех. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов по Цельсию, а вот ночью их сменят комфортные 14-18 тепла, передает Politeka.

На севере будет без дождей и существенно теплее: от 29 до 31 градуса тепла. Ночью же на улице ожидается 15-18 со знаком «плюс».

В центре страны воздух прогреется еще больше: от 29 до 32 градусов тепла. Дождей не предвидится. Ночью ожидаются не менее комфортные 14-17 по Цельсию.

На юге сегодня синоптики прогнозируют теплую и безоблачную погоду, от 29 до 32 тепла. А вот ночью существенно похолодает: от 16 до 18 градусов по Цельсию.

А вот на востоке Украины ожидается 29-31 жары, которые ночью не менее комфортные 13-15 градусов. Дождей не будет, хотя местами будет облачно.

В Киеве и области сегодня будет очень жарко и без дождей: 29-31 градус со знаком «плюс». Ночью похолодает до 14-17 по Цельсию. Местами возможна небольшая облачность.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине, кроме Закарпатья, Карпат, Львовской и Черниговской областей будет повышенный уровень пожарной опасности.

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