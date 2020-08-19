Алина Гордиенко, Анастасия Оруджова, Александра Машлятина и другие звезды "Квартал 95" похвастались отдыхом

На первом фото Алина села на яхте, показывая себя в белом кружевном платье, а сверху можно увидеть блузку. Красотка закрыла глаза от удовольствия, а руки подняла вверх. На втором кадре уже были и другие красотки "Квартала". Девушки сидели за столом и отдыхали. На следующем фото Алина показалась с Александрой и Анастасией. Девушки смеялись и позировали на краю судна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У нашей чудесной невесты Алины Гордиенко на днях произошел девичник на яхте. Если прощаться с холостой жизнью - то только красиво", - написано под фото.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Отличная яхта, отличный каякинг", "Желаю хорошего настроения".

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектный номер на радость фанатов.

Красотка позировала в черном купальнике у бассейна. Никитина стала изначально на руки, подняла ноги вверх, а после этого прыгнула через спину в бассейн. Видео было сделано в замедленной съемке и фанаты смогли оценить мастерство Екатерины.

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