Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала свою шикарное тело в мини-бикини

Звезда постоянно хвастается невероятными формами в Инстаграм и ни одно ее фото не может оставить равнодушным, пишет Politeka.net. Модель надела крохотный серый купальник на тонких бретельках, которые напряглись от тяжести бюста.

Маленькие треугольники ткани прикрыли большие груди, но при этом, позволяя, полюбоваться большой их частью. Длинное украшение между грудями придавало акцента еще больше.

Крохотные трусики-бикини держались на тонких лямках, натянутых выше бедер.

Звезда всячески демонстрировала шикарную фигуру. Кроме большой груди нельзя не отметить рельефные пресс и подкаченные ножки.

Николь позировала на шезлонге, ветер развеивал ее волосы. Красотка спрятала глаза за очками.

В общем снимки получились очень жаркими.

За девять часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети были восхищены образом раскованной красотки и написали ей массу приятных комментариев.

"Заводная крошка", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато занималась бегом, о чем рассказала в своем сториз, снимая себя с выгодного ракурса.

Звезда подняла камеру вверх, и блеснула большой грудью в узком топике. Тонкие бретельки натянулись на плечах, а ткань обтянула сочные размеры. Последние выпирали, и, казалось, сейчас выпрыгнут из одежды.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в черном купальнике.

Лифчик натянулся на пышной груди, а удерживали его тонкие бретельки. Грудь красотки в обтягивающем купальнике смотрелась превосходно. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".