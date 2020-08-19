Популярная модель Анастасия Квитко, которую прозвали российской Кардашьян, сверкнула фигуристым телом в откровенном купальнике

Как передает Politeka.net, фото звезды появилось на фан-странице. Квитко выбрала для фото достаточно откровенный купальник, который прикрыл только самое интимное. Черный купальник едва прикрыл аппетитную грудь звезды, которая так и норовила выпрыгнуть из него. Животик, бедра и зону декольте модель оставила обнаженной, чем взбудоражила фантазию поклонников.

Образ красотка дополнила развратными ботфортами выше колена и украшением на шее. Модель стояла на балконе, повернув голову в бок. Ее роскошные волосы спадали до плеч. Квитко изящно подняла ножку, чтобы окончательно свести с ума своих фанатов.

"Доброе утро, великолепная малышка", - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Настя Квитко восхитила пышными формами в бикини не по размеру. Девушка позировала на пляже, натянув на свой необъятный бюст миниатюрный купальник, который явно был ей маловат. Грудь буквально вываливалась из него, так как тонкая ткань не могла удержать такие формы. Квитко понежилась на песке, сильно испачкав ножки.

Кроме этого, недавно Квитко поделилась снимком, на котором позировала в синем купальнике. Лифчик так сильно натянулся от веса груди, что казалось сейчас лопнет от напряжения.

Напомним, что Анастасия Квитко в черных кружевах пошалила посреди улицы: "Что этот язык делает?".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в алом бикини потрясла "мячиками" на яхте: "Божественная малышка".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко в черном бикини довела свои "ягодки" до идеала: "Искушает".