Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, повеселилася на яхті в жаркому вигляді

Настя показала, як приміряла стильне бікіні яскраво-червоного кольору під час відпочинку на яхті. Кожен день зірка показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пікантні фото в самих різних образах і позах.

Завдяки незвичайній фігурі дівчині вдалося стати альтернативною моделлю і рекламувати білизну і купальники.

Пишні форми знаменитості не залишають нікого байдужими: одні користувачі Мережі критикують дівчину за надмірну любов до силіконових імплантатів, інші ж просто захоплюються її образу і порівнюють з відомою моделлю Кім Кардашьян. Примітно, що раніше Квітко працювала з магазином Каньє Веста-чоловіком Кім.

"Ваші батьки були художниками, тому що вони зробили справжній витвір мистецтва", " красиве мистецтво!", "Гумова Зіна.Величезні пропорції відштовхують", " Оф оф... 😍 Жмякать б тебе прямо в цьому човні🔥 🔥 🔥", "цілу тебе супер спортивна і божественна Малятко»," прекрасний чудовий ідеальний Гарячий вид😍 😍», "хм, яке насолоду 🔥 🔥 de mulher gostosa", " Хммм, Це дивний ось корпус !!", "Червоний тобі дуже йде, люблю тебе, дитинко", "Ти найкрасивіша зі ступень до голови👄 👄❤️❤️«,» Я заздрю променям сонця, які стосуються твого прекрасного тіла, дитинко," - пишуть користувачі.

Також на сторінці в соціальній мережі Instagram Анастасії з'явилися спекотні кадри з фотосесії в стильній білизні. Як відомо, вже не перший рік Квітко є рекламним представником відразу декількох брендів білизни, купальників і піжам.

Дівчина намагається влаштовувати оригінальні зйомки в різних локаціях, тому її кадри завжди досить бурхливо сприймаються публікою. І цей раз не був винятком, адже Квітко представила відразу два жарких кадри, на яких позувала в стильній чорній білизні з тонкими гумками, на яких видно невеликі написи.

Бунтарський облаз молодої блондинки не залишив фанатів байдужими:

"Дуже потрібен біцепс стегна !!!! Безглуздо виглядає така * опа на в'ялих ніжках !!!", "немає проблем, тільки спокушання», «Ось це так», «виглядає гаряче», «мій великий милий дитина», «красивий ніс",» будь ласка, продовжуйте«,» Настенька чарівна дівчинка«, » Красиво😍❤️«,» Силіконова долина😂 « " Вау спокушає видом!!!!! 😍 ", "Просто чудова Крихітка❤️", "дівчинка-Полуничка", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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