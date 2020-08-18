Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила видом в чорній білизні на резинці

На сторінці в соціальній мережі Instagram Анастасії з'явилися спекотні кадри з фотосесії в стильній білизні. Як відомо, вже не перший рік Квітко є рекламним представником відразу декількох брендів білизни, купальників і піжам.

Дівчина намагається влаштовувати оригінальні зйомки в різних локаціях, тому її кадри завжди досить бурхливо сприймаються публікою. І цей раз не був винятком, адже Квітко представила відразу два жарких кадри, на яких позувала в стильній чорній білизні з тонкими гумками, на яких видно невеликі написи.

Бунтарський облаз молодої блондинки не залишив фанатів байдужими:

"Дуже потрібен біцепс стегна !!!! Безглуздо виглядає така * опа на в'ялих ніжках !!!", "немає проблем, тільки спокушання», «Ось це так», «виглядає гаряче», «моя велика принцесса», «красивий ніс",» будь ласка, продовжуйте", "Настенька чарівна дівчинка" « " Красиво 😍❤️", «Силіконова долина😂 "" Вау !!!!! 😍 ", "Просто чудова Крихітка❤️", "дівчинка-Полуничка", - пишуть користувачі.

Раніше також знаменита модель повеселилася на зйомках, збентеживши фанатів своїм новим і жарким чином. Настя прославилася в Instagram завдяки фото в білизні і купальниках, які рекламує, вдало підкреслюючи досить пишні форми. Проте, багато користувачів мережі дивуються кожному перетворенню моделі.

Настя вирішила знятися на вулиці і підкреслити свою фігуру білизною їх чорних мережив і доповнити пікантний образ спеціальними підв'язками на талії і грудях. Щоб представлений кадр вийшов якомога більш провокативним, Квітко потягнула за кільце на ліфі, відтягнувши тканину до межі.

Фанати не змогли залишитися байдужими:

"Що ця мова робить" « "відмінно», «ця дівчинка знає, чого хоче від життя, чарівно просто", " Виходь за мене заміж і втечемо разом ....", "Та більше фото нижньої білизни», «Окей, це реально спокусливо👌 👌 👌», «дуже великі дині», «ви просто чудові, просто хочеться з'їсти вас», "видатна Краса і досконалість", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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