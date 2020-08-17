Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, влаштувала на вулиці фотосесію в чернвх мереживах

Цього разу знаменита модель повеселилася на зйомках, збентеживши фанатів своїм новим і жарким образом. Настя прославилася в Instagram завдяки фото в білизні і купальниках, які рекламує, вдало підкреслюючи досить пишні форми. Проте, багато користувачів мережі дивуються кожному перетворенню моделі.

Цього разу Настя вирішила знятися на вулиці і підкреслити свою фігуру білизною їх чорних мережив і доповнити пікантний образ спеціальними підв'язками на талії і грудях. Щоб представлений кадр вийшов якомога більш провокативним, Квітко потягнула за кільце на ліфі, відтягнувши тканину до межі.

Фанати не змогли залишитися байдужими:

"Що цей язик робить", "відмінно", "ця дівчинка знає, чого хоче від життя, чарівно просто", "Виходь за мене заміж і втечемо разом ....", "Та більше фото нижньої білизни", " Окей, це реально спокусливо👌 👌 👌", «вау люблю тебе», " я хочу тебе побачити в живу 😤 ", " красиві і красиві жінки, а ця просто бомба уповільненої дії", «дуже великі дині», «ви просто прекрасні, просто хочеться з'їсти вас», «видатна Краса і досконалість», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше струнка модель вирішила показати в провокаційній позі пишні форми, обтягнуті крихітним бікіні. Будучи представником модної білизни відразу у декількох брендів, дівчина вирішила підкорювати образами саме в цьому стилі.

На сторінці Квітко в Instagram можна знайти найрізноманітніші спекотні фото - в білизні, купальниках і без будь-якої прикраси. Дівчина пишається своїми пишними формами, тому часто показує їх з мінімальною кількістю одягу. І цей раз не став винятком. Позуючи в одному смугастому бікіні, Настя пікантно прогнулася, повернувшись до об'єктиву боком і показавши тим самим свої сідниці у всій красі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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