Российская певица Ольга Бузова шикрано отметила выход своего нового клипа

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилось фото, на котором она предстала в невероятно красивом золотистом платье с корсетом. Девушка стояла в ресторане возле букета цветов. Выглядела она превосходно.

«Красивая я, любимый мужчина, шикарные цветы и прекрасный ресторан - просто идеальный вечер. Я сейчас счастлива, и это главное», - подписала фото звезда.

Парень Бузовой, блогер Дава оценил фото, написав под ним «Красава». Такой комментарий вызвал бурную реакцию поклонников артистки. Они посчитали такую выходку недопустимой для любимого человека, отметив, что к девушке так не обращаются.

«Красава, так говорят другану, нет никакой любви у тебя к ней», «мда уж написал прям как пацану какому то... повежлевее нельзя было написать, все таки как ни как вроде твоя любимая девушка», «в общем Давид не умеет наверное писать комплименты девушке», «Очень смешно. Оля написала пост под фото, а он тупо написал красава. Как то не очень разумно с его стороны даже если это и юмор», - пишут пользователи сети.

Певица не выдержала и оставила смайлик в переписке.

Добавим, что в ресторане артистка отмечала выход своего нового клипа на песню «Mira me Bebe».

Напомним, что бесстыжая Бузова в блестках ошарашила видом перед концертом, ночь будет жаркая.

Как сообщала Politeka, Бузова вывалила бюст перед Киркоровым прямо на столе, кадры уже в сети: "Наденьте ей лифчик!".

Также Politeka писала, что Бузова без стыда в экстра-мини показала лучший ракурс в раздевалке: "Невозможно оторвать взгляд".