46-летняя певица Наташа Королева удивила поведением на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в сторис в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых она отправилась на экскурсию. Видео начинается с того, что певица подходит к автобусу, который называется «Бухлобус». Артистка открывает краник, приделанный к транспорту и пьет из него прямо из рук.

«Все как надо. Тут краник. Вот так берете в ручечку самогоночку. Ух, хороша», - комментирует артистка происходящее.

После Королева показала кадры с огромной стаей птиц: гусей, кур и другой живности. Артистка мило и задорно разговаривала с птицами, здоровалась с курицами, после чего решила дать им мини-концерт, спев свою песню.

«Синие лебеди, светлые сны,

Гордые птицы волшебной весны,

Вы обманули меня, улетели за дальние дали», - пропела артистка, после чего начала благодарить птиц за внимание.

Артистка не сдержалась, и начала кланяться перед птицами и показывать язык на камеру.

Стоит отметить, что на этом развлечения Королевой не закончились. Она с группой поехали смотреть на кабанов, оленей, собак и другую живность. Королева все комментировала за кадром, при этом была слишком веселой.

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».