Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников сообщением о будущем муже
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась фотографией из популярного приложения, которое определяет национальность человека и «предсказывает» его будущее. Кристине приложение поставило 40 лет, предсказав ей троих детей и мужа-философа. Кроме этого, актрисе напророчили старость в России.
Стоит отметить, что актрисе очень понравилось предсказание. Она даже предположила, что сможет найти будущего мужа в комментариях.
«С философом, я думаю, познакомлюсь в комментариях под этим постом. Хотя нет, под любым моим постом», - подписала фото звезда.
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За день ее фото собрало почти 30 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать чувство юмора актрисы и смешное предсказание.
«3 детей, стриптизерша - прекрасное будущее», «Зашел в комментарии, а тут они философы», «Пофилософствовать что-ли в комментариях))», «Это ж где так платят стриптизёршам?», «Привет Крис! Я философ! Мечтаю иметь троих детей!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Кристина Асмус удивила невероятно ярким макияжем на курорте, где сейчас проходят съемки нового проекта с участием звезды. Сама звезда была в восторге от мейка.
Напомним, что Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».
Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила пошлым макияжем на курорте, Семенович не выдержала: "Стриптизерша".
Также Politeka писала, что Асмус повеселилась на столе в тонком платье из блесток: "А в декольте пусто.