Знаменита артиска Ані Лорак показала ідеальний після тренувань прес

Кароліна після народження Соні досить довго скидала зайву вагу, однак, завдяки спорту, правильному харчуванню і дотриманню спеціалнього режиму, зірка скинула кілька десятків кілограмів. Сама Кароліна не робить на цьому акценту.

Найчастіше на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Кароліна показує, як веселиться на концертах, приміряє нові модні сукні на зйомках і змінює імідж в кліпах. Однак на фан-акаунтах знаменитості нерідко можна помітити яскраві фото знаменитості, що позує в залі.

Струнка Кароліна цього разу в чорному топі і тонких лосинах захопила ідеально плоским животом, підтягнутими стегнами і відпочив видом без макіяжу:

"Beautiful Ani lorak», «Ух який плоский животик красивий👍», «красуня", " Проста бомба. Крихітка❤️", " Правда страшно дивитися, ти хоч їси щось?💝 ", "Я тебе люблю", " молодець, хоч ещь що то? 👋 👋 👋 👋 👋 ", "без косметики жах просто«," трудяга, Розумниця!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- пишуть фанати.

До цього Кароліна показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорна приталена майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "лук". Співачка зав'язала короткосострижені локони в низький хвіст і залишила пару коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косою чубчиком.

При цьому після на наступних кадрах Кароліна всіляко покрасувалася в компанії Лери Кудрявцевої-зірки разом привітали колегу і помилувалися формами на камеру. Раніше зірок вже не раз називали "гарячими" за їх ідеальний зовнішній вигляд.

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