Ані Лорак разом з дочкою Сонею оригінально анонсувала прем'єру свого нового кліпу

Два дні тому знаменита артистка подражнила своїх шанувальників короткою нарізкою кадрів зі свого нового кліпу на пісню «Твоей любимой». У ролику також засвітилася і дочка співачки-Соня. Крихітка виглядала зовсім дорослою і вразила мережу своїм виглядом. А цього разу на сторінці Кароліни з'явився яскравий кадр з відпочинку мами і дочки. Про це повідомляє Politeka.net.

Кароліна під фото, на якому позує з Сонею на яхті, нарешті оголосила дату виходу свого нового ролика. Однак шанувальники звернули увагу на квітучий вигляд співачки і перетворилася дочка зірки. З новою зачіскою - безліччю маленьких кісок - Соня виглядала дуже схожою на свою маму, хоча раніше фанати масово заявляли про схожість з батьком - Муратом.

"Поз пізнаємо нове! Перемагаємо себе! І чекаємо прем'єру кліпу "твоєї улюбленої"! 😁 Завтра в 10:00 на моєму каналі в YouTube! ‼️ ",- пише Кароліна »

Ось як відповідають фанати:

"Які ви з Сонею красуні❣️️ ️ люб️ милуюся вами❣️ 🤗💖🌺💖🌺💖🌺💖✨», «які гарні😍 😍 😍 😍",» удачі вам ані 😊 👏 "" гарненькі!) 🍒 🍒 🍒 "»«Красуні наші!😍 😍 » , «Море позитиву«,» більше не копія батька«, «красуні😍 по задньому фону відразу можна дізнатися Середземне море❤️ " ві дуже красівая.А ваша донька Ангел», "така доросла Софія😍» «" неймовірні❤ ви неймовірно схожі!!!! 😍 😍 😍 😍 кращі дівчатка ❤ " » «як сонечка подорослішала вже 😍 😍 😍 така ж красуня як матуся❤️ люблю люблю вас дуже❤️».

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність.

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів.

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Так, поки фанати чекають нове весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, чекаючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

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