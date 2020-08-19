Звезды каждый день эпатируют публику появляясь в обществе в самых разных нарядах и стильных образах

Чаще всего актрисам, певицам и телеведущим приходится менять свой имидж, чтобы привлекать внимание к себе как можно больше. При этом работа стилистов и косметологов не всегда успешна – вычурные платья, образы и множество лишней ткани способны испортить задумку. Представляем вашему вниманию топ-фот знаменитостей, которые появились на публике и попали под волну критики за выбор своего платья.

Вечеринку по случаю 15-летия с дня презентации первого выпуска шоу «Светская жизнь» Тина посетила в роскошном атласном платье в пол небесно-голубого цвета от украинского дизайнера Gasanova. Экстремально глубокое декольте наряда, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст Тины вызвало довольно неоднозначную реакцию фанатов и множество критики.

Для красной дорожки по случаю 15-летия "Светской жизни" Настя также выбрала необычный наряд. Артистка выбрала облегающий комбинезон черного цвета с прозрачными вставками на ногах и груди. Открытость наряд позволила Насте Каменских показать подтянутые ножки, упругие ягодицы и пышный бюст без лифчика, однако фанаты подобной откровенности не оценили.

Ани Лорак и Вера Брежнева появились на главной российской музыкальной премии - "Золотом граммофоне" в довольно провокативных образах. Каролина надела синее бархатное платье с глубоким декольте. Вырез подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее тонкую талию. Образ Лорак дополнила шляпой из того же материал, что и основной наряд. Однако весь образ фанаты прозвали "синим чулком", возмктившись его неуместностью.

В свою очередь Вера Брежнева пришла в платье трендового белого цвета. Разрез до бедра оголил ноги певицы. Изюминкой образа стала огромная роза, собранная из ткани в верхней части наряда, которую также оценили не многие.

Впрочем, Вера попадала попадала под волну критики далеко не зраз. В Инстаграм на своей странице звезад показывает разные стили и образы, но чаще всего их жестко высмаивают по той или иной причине.

Ким раскритиковали сразу за два образа - наряд из бархатной ткани с косым вырезом и оборкой, а также за наряд с эффектом "мокрой ткани". Появившись на красной дорожке, Ким была удивлена неоднозначной критике и провокационным фото, которые сделали журналисты на мероприятии.

А вот сестра Ким - Кайли Дженнер получила неоднозначные комментарии за два летних образа. Девушка примерила летние наряды с пикантными вырезами на талии и показала загорелое тело. Однако, некоторые написали, что цвет, дизайн и вид совсем не подходит стилю модной Кайли.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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